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وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية للجزيرة: لا توجد قوات عسكرية مصرية حاليا في الصومال

Lebanon 24
11-09-2024 | 16:50
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