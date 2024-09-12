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الخارجية القطرية: ندين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات

Lebanon 24
12-09-2024 | 03:19
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