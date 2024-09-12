Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا 15 قذيفة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي اعترضت الدفاعات الجوية بعضها

Lebanon 24
12-09-2024 | 07:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تم رصد مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه الجليل والجولان اعترضت الدفاعات الجوية عددا منها
lebanon 24
12/09/2024 17:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرتين أطلقتا من لبنان إحداهما قبالة شواطئ نهاريا
lebanon 24
12/09/2024 17:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصدنا 10 قذائف أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات
lebanon 24
12/09/2024 17:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها في منطقة معالون ترشيحا بالجليل الغربي
lebanon 24
12/09/2024 17:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:58 | 2024-09-12
08:55 | 2024-09-12
08:43 | 2024-09-12
08:28 | 2024-09-12
07:54 | 2024-09-12
07:51 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24