Advertisement

أخبار عاجلة

وصول وفد كتلة "الجمهورية القوية" برئاسة النائبة ستريدا جعجع إلى السرايا حيث سيستقبلهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

Lebanon 24
12-09-2024 | 09:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان ٢٤": اللواء المتقاعد نقولا مزهر سيتوجه مع وفد من رابطة قدامى العسكريين الى السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مسعى لايصال مطالب العسكريين المتقاعدين، ومحاولة الوصول إلى صيغة حل لمطالبهم
lebanon 24
12/09/2024 19:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: اذا كان من حق الدكتور جعجع وسواه اطلاق الموقف الذي يريده والقيام بالدور المعارض فهذا لا يعني على الاطلاق القبول باطلاقه احكاما باطلة واستخدام تعابير ربما سقط عن "الحكيم" معناها القانوني والدستوري الحقيقي
lebanon 24
12/09/2024 19:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة والوقوف دقيقة صمت في مستهل الجلسة حدادا على الرئيس سليم الحص
lebanon 24
12/09/2024 19:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد تمديد مجلس الامن لـ"اليونيفيل": أود أن اعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية "اليونيفيل" وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الاجماع
lebanon 24
12/09/2024 19:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2024-09-12
11:55 | 2024-09-12
11:52 | 2024-09-12
11:51 | 2024-09-12
11:39 | 2024-09-12
11:29 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24