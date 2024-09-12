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وسائل إعلام إسرائيلية: 12 مصابا في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرملة شمال غرب القدس

Lebanon 24
12-09-2024 | 11:29
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