رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حفل استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور أغاجانيان: تجمَّعت في شخصِه هويّاتٌ عديدة، فباتَ على مثال لبنان، كثيرًا في واحد

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