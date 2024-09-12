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بوتين: دول الناتو في حرب مع روسيا إذا أجازت لكييف استخدام صواريخ بعيدة المدى

Lebanon 24
12-09-2024 | 19:56
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