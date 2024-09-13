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5 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف دبابات إسرائيلية منزلا في منطقة المواصي في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:06
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