Advertisement

أخبار عاجلة

اجتماع استثنائي وطارئ للجنة البيئة في مجلس النواب بعد اندلاع الحريق بالأمس في مطمر الجديدة

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب
lebanon 24
13/09/2024 13:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف في الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا: يجب تجنب اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط
lebanon 24
13/09/2024 13:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في السرايا.. وميقاتي يؤكد: لبنان لا يريد الحرب بل الحفاظ على كرامة ابنائه
lebanon 24
13/09/2024 13:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: مسؤوليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وادانة الاغتيال وقتل الأطفال ومواكبة التطورات الامنية التي حصلت مساء أمس
lebanon 24
13/09/2024 13:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:20 | 2024-09-13
04:38 | 2024-09-13
04:36 | 2024-09-13
04:30 | 2024-09-13
04:22 | 2024-09-13
04:17 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24