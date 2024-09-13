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الرئيس الأوكراني: توغلنا في كورسك سمح بوقف التقدم الروسي في منطقة خاركيف وإبطاء قوات موسكو في شرق البلاد
Lebanon 24
13-09-2024
|
09:33
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