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بلينكن: فرضنا عقوبات على 3 كيانات وشخصين لعلاقتهم بأنشطة روسية مهددة للاستقرار استهدفت دولاً في أوروبا وإفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية

Lebanon 24
13-09-2024 | 13:51
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