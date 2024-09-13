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وسائل إعلام إسرائيلية: "الجيش" الإسرائيلي يقول إنّه لا يوجد ما يكفي من القوات للانجرار إلى حرب متعددة الساحات لا نعرف كيف تنتهي
Lebanon 24
13-09-2024
|
15:12
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