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وسائل إعلام إسرائيلية: "الجيش" الإسرائيلي يقول إنّه لا يوجد ما يكفي من القوات للانجرار إلى حرب متعددة الساحات لا نعرف كيف تنتهي

Lebanon 24
13-09-2024 | 15:12
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