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مجلس الأمن القومي الفلبيني: الفلبين ستتمسك بموقفها في بحر الفلبين الغربي متسلحة بدعم القانون الدولي

Lebanon 24
14-09-2024 | 05:25
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