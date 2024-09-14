30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نادي الرياضي بطل لبنان وآسيا يهزم بيترو دي لواندا بطل أنغولا وأفريقيا (٨٠-٧٥) ويتأهل لخوض المباراة على المركز الثالث في كأس العالم للاندية
Lebanon 24
14-09-2024
|
06:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الرياضي" يهزم بطل أفريقيا وينافس على برونزية كأس القارات
Lebanon 24
"الرياضي" يهزم بطل أفريقيا وينافس على برونزية كأس القارات
14/09/2024 14:34:52
14/09/2024 14:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: رسالة لبنانودوره في الداخل والمشرق والعالم: أن يعطي المثال للإنسانية كلها على أن الاختلاف والتنوع لا يعنيان التخاصم والحروبَ وإلغاءَ الآخر بل هما السبيل الأفضل للتعارف المؤدي إلى بناء الحياة
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: رسالة لبنانودوره في الداخل والمشرق والعالم: أن يعطي المثال للإنسانية كلها على أن الاختلاف والتنوع لا يعنيان التخاصم والحروبَ وإلغاءَ الآخر بل هما السبيل الأفضل للتعارف المؤدي إلى بناء الحياة
14/09/2024 14:34:52
14/09/2024 14:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. نادية وغابرييلا جبران تويني تخطفان الأنظار في زفاف شقيقهما على ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. نادية وغابرييلا جبران تويني تخطفان الأنظار في زفاف شقيقهما على ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
14/09/2024 14:34:52
14/09/2024 14:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال جولتها الرسمية الأولى.. وزير السياحة استقبل ملكة جمال لبنان: هدفنا لقب ملكة جمال العالم
Lebanon 24
خلال جولتها الرسمية الأولى.. وزير السياحة استقبل ملكة جمال لبنان: هدفنا لقب ملكة جمال العالم
14/09/2024 14:34:52
14/09/2024 14:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
Lebanon 24
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
11:00 | 2024-09-13
13/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
01:33 | 2024-09-14
14/09/2024 01:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2024-09-14
14/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تدخل سوريا لتهاجم "حزب الله".. هل بدأ "الغزو"؟
Lebanon 24
إسرائيل تدخل سوريا لتهاجم "حزب الله".. هل بدأ "الغزو"؟
13:00 | 2024-09-13
13/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احدى الإصابات حرجة.. اشكال واطلاق نار في محلّ بـ"السيتي كومبلكس"
Lebanon 24
احدى الإصابات حرجة.. اشكال واطلاق نار في محلّ بـ"السيتي كومبلكس"
14:24 | 2024-09-13
13/09/2024 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:33 | 2024-09-14
"لبنان 24": اصوات انفجارات في مرابض مدفعية الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعد اطلاق صلية صاروخية ودوي صافرات الانذار في عدد من المستوطنات القريبة
06:06 | 2024-09-14
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بليدا
05:39 | 2024-09-14
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف بلدة عيتا الشعب
05:25 | 2024-09-14
مجلس الأمن القومي الفلبيني: الفلبين ستتمسك بموقفها في بحر الفلبين الغربي متسلحة بدعم القانون الدولي
04:47 | 2024-09-14
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة في سوريا
04:35 | 2024-09-14
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي ينفذ طلعات جوية محلقاً على مستويات منخفضة ومتوسطة في اجواء مناطق جنوبية عدّة
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
14/09/2024 14:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
14/09/2024 14:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
14/09/2024 14:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24