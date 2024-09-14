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تظاهرات حاشدة في تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية تطالب باستقالة حكومة نتنياهو وإتمام صفقة التبادل

Lebanon 24
14-09-2024 | 14:06
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