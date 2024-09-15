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وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاع الجوي لم ينجح في اعتراض الصاروخ أساساً بسبب طريقة صنعه حيث أنّه قادر على تغيير مساره فجأة

Lebanon 24
15-09-2024 | 03:03
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