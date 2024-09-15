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تتويج فريق ملغا الإسباني بطلًا لكأس القارات في كرة السلة بعد فوزه في النهائي على فريق جي ليغ يونايتد الأميركي بنتيجة 75-60

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:50
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