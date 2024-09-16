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صحيفة التلغراف: المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب رفض طلبه للانضمام إلى الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا بسبب نقص خبرته العسكرية وعمره (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-09-2024 | 05:53
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