صحيفة التلغراف: المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب رفض طلبه للانضمام إلى الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا بسبب نقص خبرته العسكرية وعمره (سكاي نيوز عربية)

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