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أسوشييتد برس: انفجار بخط أنابيب واشتعال النيران في إحدى ضواحي هيوستن في ولاية تكساس والسلطات تخلي المنطقة من السكان

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:26
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