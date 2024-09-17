أهالي تلامذة مدرسة البرج - عكار اعتصموا احتجاًجا على زيادة الرسوم

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اعتصم أهالي تلاميذ مدرسة البرج الرسمية احتجاجا على على قرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بزيادة رسوم التسجيل. وقد أعلن رئيس لجنة الأهل محمد السيد، رفض القرار، مشيراً إلى أن "دفع 50 دولاراً هذه السنة يؤدي إلى رفع الرسوم في الأعوام المقبلة مثل ما يحدث في المدارس الخاصة".وقال مختار البلدة حسن حماد، إن "القرار لا يأخذ في الاعتبار أوضاع الناس الصعبة"، مشيراً إلى "سرقة الودائع والوضع الاقتصادي المتردي لأهالي الجنوب والنزوح". وأكد أن "هناك أجندة خارجية تهدف إلى تجويع الناس"، داعياً إلى "التراجع عن القرار وإعادة مجانية التعليم الرسمي".وأشار محمد ديب ممثلاً أولياء الطلاب الى أن "المدارس الرسمية الملاذ الوحيد للطبقات الفقيرة"، وأن "القرار بفرض 4.5 مليون ليرة جاء بمثابة صدمة للأهالي الذين يكافحون لتعليم أبنائهم". ودعا إلى "التراجع عن القرار كخطوة تعكس تفهم وزارة التربية للأوضاع الاقتصادية المأسوية التي يعيشها المواطنون".