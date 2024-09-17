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المتحدث باسم الخارجية القطرية: من المهم وضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياته في وجه الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-09-2024 | 06:27
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