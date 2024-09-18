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رويترز عن مصادر: إسرائيل زرعت متفجرات في 5000 جهاز اتصال لحزب الله قبل 3 أشهر

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:21
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