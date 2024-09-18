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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأجهزة الأمنية كشفت أن حزب الله حاول اغتيال وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون العام الماضي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
18-09-2024
|
06:48
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