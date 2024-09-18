Advertisement

أخبار عاجلة

موقع واللا: رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ أجريا جلسة لمناقشة المستجدات الأمنية (الجزيرة)

Lebanon 24
18-09-2024 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يصر بثبات على تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2024 16:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى إتصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي Pagers ، مما أدى ال
lebanon 24
18/09/2024 16:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو يستعد لإقالة غالانت خلال وقت قصير وجدعون ساعر مرشح لخلافته (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2024 16:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا: محكمة تل أبيب المركزية ترفض طلب الدولة إلغاء دعوى قدمها ناجون من حفل نوفا يوم 7 تشرين الأول (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2024 16:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:49 | 2024-09-18
09:45 | 2024-09-18
09:42 | 2024-09-18
09:38 | 2024-09-18
09:24 | 2024-09-18
08:54 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24