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المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام الاتفاقية بين بكين وواشنطن

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:15
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