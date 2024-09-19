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المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام الاتفاقية بين بكين وواشنطن
Lebanon 24
19-09-2024
|
23:15
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