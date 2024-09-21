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الميادين: تم انتشال عائلة بكاملها استشهد أفرادها الأربعة من تحت أنقاض المبنى السكني الذي استهدفه العدوان في الضاحية

Lebanon 24
21-09-2024 | 03:14
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