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وزير الصحة : أجرينا أكثر من 2000 عملية جراحية لمصابي الهجمات الإسرائيلية الأخيرة
Lebanon 24
21-09-2024
|
04:37
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