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التلغراف عن مصادر: بريطانيا والولايات المتحدة تحثان إسرائيل سرا على ضبط النفس وحذرتا من إفشال الحل الدبلوماسي

Lebanon 24
21-09-2024 | 16:49
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