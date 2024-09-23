مصادر الجديد: المبعوثان الاستخباريان القطري والتركي من الخارجية يسعيان للتواصل بالمباشر مع حزب الله وبغير المباشر مع بري من أجل الوصول الى تسوية والدخول في وساطة للتهدئة وتجنّب انزلاق الوضع نحو الحرب

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