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القناة 12 الإسرائيلية: حرائق في مواقع مختلفة بكريات شمونة في الجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ

Lebanon 24
24-09-2024 | 02:53
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