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صفارات الإنذار تدوي مجددا في أنحاء الجليل الأسفل شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:00
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