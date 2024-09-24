Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مصدرين أمنيين: استشهاد شخص واحد على الأقل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (الجزيرة)

Lebanon 24
24-09-2024 | 08:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز إف 35 (الجزيرة)
lebanon 24
24/09/2024 17:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام: ندين بشدة الغارة الإسرائيلية العدوانية على الضاحية الجنوبية لبيروت ونجدد وقوف اليمن إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية الباسلة
lebanon 24
24/09/2024 17:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني للجزيرة: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين في حزب الله
lebanon 24
24/09/2024 17:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق للمسيّرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق المبنى الذي تمّ إستهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قرابة النصف ساعة (الجديد)
lebanon 24
24/09/2024 17:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:15 | 2024-09-24
10:08 | 2024-09-24
09:53 | 2024-09-24
09:49 | 2024-09-24
09:45 | 2024-09-24
09:39 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24