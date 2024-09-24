وزير العمل مصطفى بيرم: العدو يريد ترويع اللبنانيين ولكن هي معركة شرف وكرامة وبقاء وسننتصر فيها ونحتاج إلى التضامن والتعاون مع الجميع لتأمين لأهلنا الاحتياجات الضرورية

Lebanon 24