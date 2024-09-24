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أردوغان: إسرائيل أثبتت أنها لا تريد السلام بقتلها الرجل المسؤول الوحيد الذي كانت تتفاوض معه

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:02
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