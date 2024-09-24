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يديعوت أحرونوت عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي: الضربات الواسعة في لبنان خلال اليومين الماضيين غير مسبوقة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:30
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