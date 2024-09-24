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"لبنان 24": سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدات حوش الرافقة والخضر ورياق وسهل سرعين وسهل اللبوة في البقاع
Lebanon 24
24-09-2024
|
22:26
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