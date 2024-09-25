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السيد حسن خميني حفيد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية: أعلن استعدادي لتقديم أي خدمة في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي طريق الجهاد ضد اسرائيل

Lebanon 24
25-09-2024 | 02:47
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