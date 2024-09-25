Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يطلب من المستوطنين في صفد ومحيطها البقاء قرب الملاجئ (شبكة قدس)

Lebanon 24
25-09-2024 | 02:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان صفد والحدود الشمالية وشمالي هضبة الجولان البقاء قرب الملاجئ (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/09/2024 12:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يطلب من سكان صفد البقاء بالقرب من المناطق الآمنة حتى إشعار آخر
lebanon 24
25/09/2024 12:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إلغاء تعليمات البقاء قرب الملاجئ لسكان مناطق حدودية في الشمال بعد تقييم أمني
lebanon 24
25/09/2024 12:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها
lebanon 24
25/09/2024 12:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:04 | 2024-09-25
05:03 | 2024-09-25
04:49 | 2024-09-25
04:46 | 2024-09-25
04:46 | 2024-09-25
04:43 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24