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سلطة الإطفاء الإسرائيلي: 7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة في صفد جراء سقوط صواريخ من لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 05:13
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