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مسؤول في البنتاغون: قوات أميركية وصلت لقاعدة في قبرص في إطار الاستعداد لإجلاء الأميركيين من لبنان (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:29
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