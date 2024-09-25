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رئيس قبرص: أميركا وفرنسا تعملان على حل دبلوماسي لمنع التصعيد في لبنان (العربية)
Lebanon 24
25-09-2024
|
12:59
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