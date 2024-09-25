Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأشغال لـ"الجزيرة": اللبنانيون اليوم متحدون أكثر من أي وقت مضى والجهود تتضافر في وجه الإسرائيلي

Lebanon 24
25-09-2024 | 14:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الأشغال لـ"الجزيرة": الرئيس بري على تواصل مع عدة قادة والرئيس ميقاتي يجري اتصالات أيضا في نيويورك
lebanon 24
25/09/2024 23:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"بات وحيداً"... تصريح بارز لوزير الدفاع الإسرائيلي عن نصرالله وعملية اليوم
lebanon 24
25/09/2024 23:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12" الإسرائيلية: أكثر من مليون إسرائيلي في نطاق نيران "حزب الله"
lebanon 24
25/09/2024 23:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة لـ"سكاي نيوز عربية": 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة من جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اليوم
lebanon 24
25/09/2024 23:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:32 | 2024-09-25
16:29 | 2024-09-25
16:15 | 2024-09-25
16:13 | 2024-09-25
15:48 | 2024-09-25
15:41 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24