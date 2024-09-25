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يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: لا يوجد احتمال للوصول إلى وقف لإطلاق النار على الأقل في الأيام القليلة المقبلة

Lebanon 24
25-09-2024 | 16:32
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