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ثلاث غارات متتالية نفذها الطيران الإسرائيلي على الوادي بين بلدتي الكفور وحبوش (الوكالة الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
25-09-2024
|
16:45
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