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وزير الخارجية الجزائري: الاحتلال الإسرائيلي يبرهن لنا أن تمتعه بالأمن يكمن في حرمان الجوار منه ويعتبر نفسه استثناء من كل الضوابط

Lebanon 24
25-09-2024 | 18:39
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