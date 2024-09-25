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ميقاتي: عدد الشهداء المدنيين في ارتفاع والمستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من الجرحى

Lebanon 24
25-09-2024 | 19:42
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