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وزير الخارجية السوري: مستعدون لتقديم الدعم للبنان ويجب منع إسرائيل من توسيع الحرب في المنطقة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-09-2024 | 02:02
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