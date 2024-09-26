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يسرائيل هيوم عن وزير الثقافة والرياضة: وقف إطلاق النار دون أي تنازل ملموس من جانب حزب الله خطأ جسيم

Lebanon 24
26-09-2024 | 02:42
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