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العربية: تعليمات لسكان صفد والجولان ومستوطنات حدودية إسرائيلية بالبقاء قرب الملاجئ

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:09
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