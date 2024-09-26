مولوي: غرف العمليات الفرعية ومجالس الامن وخلية الازمة هي التي تعمل على متابعة ملف الاستجابة في كافة المناطق ورصدنا وعيا عند اللبنانيين واستجابة كاملة للتعليمات الأمنية

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